Inaugurazione anno giudiziario protesta contro la riforma della giustizia | le toghe lasciano le aule in tutta Italia

L’è iniziato con ledei magistratilavoluta dal ministro Carlo Nordio, che ha avuto il primo sì dalla Camera nei giorni scorsi. A Napoli i magistrati, Costituzione in mano, hlasciato il Salone dei Busti di Castel Capuano non appena Nordio ha preso parola, come deliberato dal Comitato Direttivo dell’Anm. Analoghe proteste si stverificando in, durante gli interventi degli esponenti del ministero.Carlo Nordio (Getty Images).Nordio: «Doloroso che qualcuno ritenga launa punizione per la magistratura»«Il dissenso è il saledemocrazia e ringrazio i magistrati per aver espresso il loro dissenso in maniera composta. Ma pensare che un ex magistrato come me, che ha servito lo Stato per oltre 30 anni, possa avere l’obiettivo di umiliare la magistratura è ingiusto», ha detto Nordio sostenendo che quella sulla separazione delle carriere «è unasolo tecnica».