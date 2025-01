Fiumicino ricorda Patrizia Di Girolamo, vicecomandante della Polizia Locale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025- La città dicon profondo rispetto e gratitudineDie responsabile del reparto Antiviolenza di Genere, scomparsa la notte scorsa, all’età di 65 anni.ha dedicato più di 30 annisua vita al serviziocomunità, distinguendosi per il suo impegno, la sua professionalità e umanità.Dal 1985, ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di Comandantee Responsabile del Reparto Anti violenza di genere. La sua capacità di essere severa ma giusta l’ha resa un punto di riferimento per i colleghi e per i cittadini, che hanno sempre potuto contare sulla sua dedizione al servizio pubblico.Oltre al suo impegno nellaè sempre stata attiva anche nella Protezione Civile, come responsabile, mettendo a disposizione la sua esperienza in momenti di emergenza.