Conte | Dicono che gli altri siano ‘più belli’ ma Napoli è squadra europea!

Antoniosi è pronunciato al termine della sfida vinta dalcontro la Juventus per 2-1. Il tecnico salentino ha posto l’accento sulla crescita della suanel corso della stagione.IL COMMENTO – Antonioè intervenuto a DAZN nel post-partita di-Juventus, match conclusosi con il punteggio di 2-1 a favore dei partenopei. A proposito del lavoro complessivo svolto dalla suaper raggiungere il vertice, il tecnico degli azzurri si è esposto in questi termini: «Laè cresciuta in maniera esponenziale dall’inizio dell’anno. In 6 mesi sono stati fatti dei progressi grazie al lavoro, dato che non tutto arriva per ‘grazia divina’. Sento spesso dei commenti secondo cui ‘glisono più belli, più pettinati’, ma io dico altro. Io sostengo che i nostri giochino un calcio europeo e continueranno a farlo».