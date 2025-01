Calciomercato.it - Colpo di scena Vlahovic: Juventus beffata due volte

Leggi su Calciomercato.it

Futuro di Dusanin bilico e con lui quello di tutti i bianconeri: cambiano all’improvviso gliri sul mercatoTre anni fa, lametteva a segno un grandedi mercato nella sessione invernale, assicurandosi Dusane anticipando la concorrenza di diversi club importanti all’estero. Con l’arrivo del serbo in bianconero, si pensava che a Torino avrebbero trovato il bomber designato per diverse stagioni e ci si aspettava che riuscisse a tenere medie realizzative come quelle mostrate con la Fiorentina. Cosa che però non è accaduta.didue– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I numeri del 9 juventino non sono da buttare via, in assoluto, nemmeno in questa stagione con un totale di 12 reti realizzate in tutte le competizioni.