Ilgiorno.it - Cernusco Lombardone, attraversa i binari: travolto e ucciso dal treno

(Lecco), 25 gennaio 2025 – Un giovane di 30 anni è stato investito da uned è morto. L'incidente è successo poco oltre la stazione di, lungo la linea locale Milano – Lecco via Carnate e la regionale Milano – Lecco – Sondrio, che sono tra le più trafficare e frequentate di tutta la Lombardia. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con una decina di corse cancellate prima dell'inizio dello sciopero scattato alle 21. Il 30enne hato iin una zona dove la massicciata passa in mezzo ai campi, sul confino a nord con Merate. Ilche loviaggiava in direzione di Lecco. In posto sono intervenuti i sanitari di Areu con un'automedica e un'autoinfermieristica, i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, i vigili del fuoco del distaccamento di Merate, i carabinieri di pattuglia di pronto intervento dell'aliquota Radiomobile e gli agenti della Polizia ferroviaria.