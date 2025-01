Barriere per disabili Poste inaccessibili | Impossibile entrare con la carrozzina

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 25 gennaio 2025 – È facile, a prima vista: basta salire sei gradini e spingere una porta per trovarsi all’interno dell’ufficio postale di piazza Verdi. Tuttavia, la situazione cambia per chi è costretto a spostarsi su una sedia a rotelle.utilizzare i gradini; alla porta si arriva con un lungo giro da una rampa e, in fine, le porte di ingresso rendono difficile, se non, l’ingresso di una persona disabile. Accessibilità negata: problemi segnalati e soluzioni proQuesti problemi sono stati segnalati da tempo da Consultae Cgil aItaliane e all'amministrazione comunale, “senza però ricevere risadeguate – sottolinea il presidente della Consulta provincialeMauro Bornia – alle nostre istanze presentate sin da maggio 2024”. La situazione è stata denunciata ieri da Consulta e Cgil davanti al palazzo dellein piazza Verdi.