Game-experience.it - Assassun’s Creed Shadows, Ubisoft spiega perché il gioco ha due protagonisti

Leggi su Game-experience.it

In Assassin’sha deciso di introdurre due: Naoe, una shinobi esperta di furtività e gadget, e Yasuke, un samurai focalizzato sul combattimento frontale. Il publisher francese ha quindi precisato che questa scelta non è stata casuale, trattandosi di un risultato di un attento lavoro di design volto a soddisfare le diverse aspettative dei fan.Difatti sfruttando la preziosa occasione rappresentata da una nuova intervista, il direttore creativo Jonathan Dumont hato che, inizialmente, ilprevedeva un solo protagonista, ma la combinazione delle abilità di un ninja e di un samurai risultava forzata e poco credibile.Il team ha quindi optato per due personaggi distinti per preservare l’essenza di ciascun archetipo. Naoe, ad esempio, incarna la “fantasia ninja”, utilizzando abilità di scalata, kunai, rampini e gadget per restare nell’ombra e muoversi agilmente.