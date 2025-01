Lopinionista.it - Asr, proposta per favorire la formazione continua dei giornalisti negli uffici stampa pubblici

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Riconoscere aiche lavorano nella pubblica amministrazione la possibilità di poter inserire nellaobbligatoria prevista per il personale degli entii corsi delladell’Ordine nazionale dei. E’ ladella Consultadell’Associazioneromana, presentata dal vicepresidente vicario della Consulta, Ugo Degl’Innocenti, in occasione della presentazione della XXIII edizione della guida “– L’Annuario della Comunicazione Italiana”, che si è svolta giovedì 23 gennaio a Roma, nella sede del sindacato. La pubblicazione, edita da Comunicare ed Informare, è nata nel biennio 1996 /1997, dall’iniziativa della giornalista Maria Grazia Giordano, componente della consultadell’AssociazioneRomana, per fornire uno strumento di lavoro utile per i