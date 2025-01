Bergamonews.it - ? LIVE! Como-Atalanta 0-0: inizia la partita

Leggi su Bergamonews.it

0-0Marcatori: –(4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Fadera; Strefezza. All. FabregasA disp. Audero, Reina, Iovine, Jack, Lesjak, Kone, Caqueret, Braunoder, Verdi, Belotti, Chinetti, Cutrone(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Bellanova, Sulemana, Pasalic, Brescianini, De Ketelaere, Zaniolo.Arbitro: PairettoAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Gli aggiornamenti in diretta15:00 –LA!Le formazioni ufficiali – Samardzic trequartista, c’è Cuadrado a destra con De Ketelaere e Bellanova cheno in panchina.in campo con la difesa a tre con Engelhardt che si abbassa, Diao alzato a unica punta con Fadera a tutta fascia a destra.