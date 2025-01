Lanazione.it - Una sede per la polizia municipale. Andrea Tosi la spunta all’unanimità

Sessanta giorni per istituire un presidio fisso diad Avenza. Questo il punto principale della mozione presentata in consiglio dae votatae sulla quale è giunto il plauso dell’onorevoleBarabotti che si è compimentato con il giovane. La mozione ha concluso un dibattito di due ore sulla sicurezza ad Avenza. Dopo i recenti fatti di criminalità, il tema è inevitabilmente finito sui banchi della politica. Diversi i punti elencati nella mozione, a partire dall’istituzione di un presidio mobile entro 15 giorni, della. Disporre poi un piano di pattugliamenti sempre da parte della, tavolo permanente per la sicurezza della frazione, intervento straordinario di riqualificazione urbana e canali di comunicazione diretti con la cittadinanza.