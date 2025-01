Ilgiorno.it - Torre Milano, primo processo all’urbanistica della città: in otto a giudizio

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 gennaio 2025 – Al via ilsull’urbanistica milanese, la prima udienza che potrebbe fare da “apripista” è fissata per l’11 aprile. Il “Salva-”, approvato alla Camera, ma ancora non al Senato, non ha fatto in tempo a disinnescare i procedimenti già avviati dalla Procura, così ieripersone, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell’Edilizia edirezione urbanistica del Comune, sono stati mandati acon l’accusa di “abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la realizzazione”. In via Stresa Il grattacielo residenziale finito nel mirino è stato progettato e realizzato su 24 piani in via Stresa, per un costo complessivo di 45 milioni e pubblicizzato con lo slogan: “Lati manda in alto”.