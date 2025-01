Superguidatv.it - The Calendar Killer, la recensione del thriller (no spoiler)

Il 6 dicembre Jules riceve una chiamata che sconvolge la sua routine. L’uomo lavora per un’agenzia telefonica chiamata Walk Me Home, supportante le donne che stanno facendo ritorno a casa da sole e si sentono minacciate o in un luogo che non ritengono sicuro. Si trova in linea con Klara, terrorizzata in quanto è convinta che sarà la prossima vittima designata di uno spietato assassino conosciuto come “ildelio“, che ha predetto la data della sua morte.In Thel’uomo cerca di aiutare la chiamante in ogni modo possibile, scoprendo di più sulla sua vita e sulla morbosa relazione col marito, un importante uomo politico che la sottopone a umiliazioni e maltrattamenti. Nel frattempo anche Jules confida alla sconosciuta dettagli sul suo tragico passato e i due si avvicinano sempre di più mentre il pericolo incombe sulla donna.