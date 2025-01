Panorama.it - Terremoto a Piazza Affari: Mps all'assalto di Mediobanca

Si infiamma il fronte bancario. Dopo il blitz di Unicredit su Bpm che a sua volta vuole acquisire Anima arriva la madre di tutte le operazioni di Borsa. Monte dei Paschi ha lanciato a sorpresa un'offerta pubblica di scambio su, destinata a cambiare gli assetti del panorama bancario italiano. E non solo questo:, infatti è grande azionista di Generali che, proprio in queste ore ha varato l’alleanza con Natixis non gradita ai grandi azionisti Caltagirone (socio al 7%) e Delfin (10%). Due protagonisti che, in questa storia vedremo comparire spesso avendo partecipazioni rilevanti in tutte le società coinvolte nel blitz.L’operazione annunciata da Luigi Lovaglio, ad di Mps del valore di circa 13,3 miliardi di euro, si configura come un’iniziativa ostile, dal momento che non è stata concordata con i vertici di Piazzetta Cuccia.