Ilgiorno.it - Santo Stefano, scooter a fuoco nel garage: paura in un palazzo

Lodigiano (Lodi), 24 gennaio 2025 -in un box nel cuore della notte, arrivano i vigili del. Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2025, per cause da chiarire, è scoppiato un incendio all'interno di un box privato di via Manzoni aLodigiano. Erano le 23. 40 circa quando i presenti hanno dato l'allarme. La combustione, che ha sprigionato molto fumo, ha bruciato uno. E ora i vigili dele i carabinieri cercheranno di capire cosa potrebbe essere accaduto, se è stata autocombustione o ci c'è la mano di qualcuno. Ci sono infatti accertamenti in corso per fare luce sul rogo. La prima ipotesi è un problema elettrico del mezzo. Al momento, infatti, non sono state trovate tracce di dolo. Le forze dell'ordine continueranno però con le verifiche di rito.