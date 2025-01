Iltempo.it - Santanchè: perché non mi dimetto. L'accusa di falso in bilancio e quello che la sinistra non dice

"Se penso di dare dimissioni? Sto facendo il mio lavoro, non l'ho mai detto e non ci ho mai pensato. Se chiedessi a voi su cosa è il rinvio a giudizio credo che nessuno saprebbe rispondermi. Un reato molto valutativo che si basa su perizie tecniche, dove peraltro io voglio difendermi nel processo. Quindi su questa cosa qua non ho mai detto a nessuno che avrei pensato di dimettermi". Danielarisponde ai giornalisti sul caso Visibilia. "Ho sempre detto che sulla questione della cassa integrazione, che avrebbe ripercussioni politiche, avrei detto che avrei fatto assolutamente un passo indietro se fossi stata rinviata a giudizio. Cosa che per adesso non c'è - spiega il ministro del Turismo - Ne avrei capito le implicazioni politiche. Su questa questione delinsu una posta di valutazione non c'è nessuna indicazione politica e io sono certa che sarò assolta, per cui sono assolutamente tranquilla.