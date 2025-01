Abruzzo24ore.tv - Pannelli solari: il metodo per evitare danni e massimizzare l'efficienza

Roma - Per garantire che un impianto fotovoltaico funzioni al massimo delle sue capacità, è essenziale una corretta manutenzione dei. Accumuli di polvere, sporco e detriti possono ridurre l'energetica fino al 20%, secondo studi del settore. Importanza della pulizia regolare La pulizia periodica deiè fondamentale per mantenere un'altaenergetica. Residui di polvere, foglie e altre impurità possono ostacolare l'assorbimento della luce solare, compromettendo la produzione di energia. Secondo una ricerca dell'Università di Turku, l'uso di detergenti non appropriati, come il detersivo per piatti, può danneggiare il rivestimento antiriflesso dei, riducendo ulteriormente l'. Metodi consigliati per la pulizia Per una pulizia efficace e sicura deifotovoltaici, si raccomanda di utilizzare acqua demineralizzata o distillata, evitando l'acqua del rubinetto che potrebbe lasciare residui minerali.