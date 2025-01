Liberoquotidiano.it - "Ma voi sapete chi è Djokovic?": Zverev gela il pubblico degli Australian Open | Video

"Per favore ragazzi, non fate buuuu a un giocatore che si ritira per infortunio. Mostrate un po' d'amore e rispetto per, un campione che ha dato così tanto al tennis negli ultimi 20 anni". Così Alexandernel suo discorso al centro del campo dopo aver guadagnato l'accesso alla finale. Il tedesco, numero 2 al mondo, aveva appena vinto il primo set 7-6 al tie-break quando Nole, sofferente e infortunato, si è avvicinato alla rete, gli ha stretto la mano e si è ritirato. Il serbo, 37 anni, è stato fischiato daldi Melbourne. Un po' per la delusione per aver visto andare in fumo l'attesissimo match dopo "soli" 84 minuti (e dopo aver pagato profumatamente i biglietti dell Rod Laver Arena), ma anche per più di una scintilla tra Nole e i tifosii in questa edizione e in quelle passate.