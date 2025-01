Lanazione.it - Le imprese pisane alla Fiera del Turismo di Madrid: "previste crescite del 15%"

Pisa, 24 gennaio 2025 – Un evento cardine per ilinternazionale, con prospettive di crescita significative grazie a un contesto particolarmente favorevole: laInternazionale deldisi conferma un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore: “Come negli anni passati, non potevamo mancare a un evento di tale rilevanza. Ogni edizione rappresenta un’opportunità unica per promuovere ila Pisa, sul nostro litorale e nel Parco di San Rossore, realtà di grande valore che meritano visibilità su scala internazionale” afferma Michele Antonelli, dell’azienda Top 5 Viaggi e consigliere di ConfParco Confcommercio Pisa, presente. L’evento è stato anche un’occasione per delineare le prospettive del settore nel 2025: “Gli operatori concordano su un incremento atteso del 15% rispetto al 2024.