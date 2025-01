Biccy.it - Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 25 gennaio

Oggi, eccezionalmente di venerdì, presso gli Studi Elios di Roma è stata registrata una nuovadidi Maria De Filippi che ha visto un protagonista in meno, Alessio Di Ponzio, costretto a lasciare la scuola in seguito a un brutto infortunio. Queste le. Alessio, come gli ha promesso Maria De Filippi, tornerà il prossimo anno. “Se hai seguito il programma hai visto anche che chi ha avuto questa disavventura, quando poi è ritornato era pure più forte di prima“, le sue parole. Un’allusione palese ad Andreas Muller e Mattia Zenzola che, ritirati nelle rispettive edizioni per un infortunio, sono tornati l’anno successivo trionfando a furor di popolo.Nel corso, come riporta SuperGuidaTv, sono state eseguite le sfide di Deddè e di Dandy e entrambi hanno vinto mantenendo il banco.