La prima volta di Marco Odermatt a Kitzbuehel: è suo il superG. Casse e Franzoni in top 10, fuori Paris

fa la voce grossa anche sulla Streif! Lo svizzero entra unadi più nel gotha dello sci alpino vincendo per lain carriera sulla mitica pista di: è suo il! Una vera e propria pennellata del fenomeno elvetico che ha fatto delle linee tutte sue, completamente diverse da quelle “standard” dei suoi rivali e ha avuto ragione.La grande sorpresa è però l’austriaco Raphael Haaser: non gareggiava dal gigante di Val d’Isère di metà dicembre, si era infortunato stirandosi i legamenti del ginocchio. È tornato sulla Streif senza fare neanche le prove di discesa e si è piazzato in seconda posizione a soli 11 centesimi dacon un finale straordinario, facendo segnare la miglior velocità in fondo.Terza posizione per un altro svizzero, ossia il bravissimo Stefan Rogentin che arriva a un ritardo di 30 centesimi.