Lortica.it - Importazioni: Coldiretti Arezzo, agricoltori in allarme per accordo con il Sud America

Leggi su Lortica.it

Più che i dazi minacciati da Trump, ciò che preoccupa maggiormente gliaretini è la decisione dell’Unione Europea di aprire i mercati comunitari ai Paesi terzi, come quelli del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), azzerando i dazi sui prodotti agricoli. Questo, secondo, rischia di compromettere non solo le imprese agricole, ma anche la salute dei consumatori, esponendo il mercato europeo a una concorrenza sleale e all’introduzione di alimenti prodotti con standard qualitativi, sanitari, ambientali e sociali ben inferiori a quelli europei.“Questo maxi– denuncia– potrebbe essere un boomerang per il nostro sistema agricolo, già sotto pressione a causa dell’aumento dei costi di produzione, del caro gasolio, dei cambiamenti climatici, della fauna selvatica e delle predazioni.