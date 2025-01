Sport.quotidiano.net - Il ’Patto del Sushi’ atto II. Palladino lancia la riscossa. Lo spogliatoio è compatto. Tutti insieme per risorgere

L’idea era balenata nella mente di Raffaelesubito dopo la partita pareggiata in casa contro il Torino ma il tecnico ha scelto la serata di mercoledì per metterla in pratica. E così, nel momento più critico della stagione in cui - oltre alla mancanza dei risultati - la fanno da padrone le voci che vorrebbero unodisunito, ha deciso di invitare tutta la squadra a cena (compresi Ikoné e Biraghi, i calciatori in odore di cessione) subito dopo l’allenamento pomeridiano andato in scena al Viola Park. Una tavolata conviviale (erano circa trenta i presenti,ospiti dell’allenatore) che ha avuto luogo presso il noto ristorante giapponese "Koko" in zona Firenze Sud e che, almeno per qualche ora, è servita per staccare la spina e mettere in pratica quello che gli inglesi chiamerebbero "team building".