Formiche.net - Il lato oscuro della blockchain tocca i gruppi estremisti europei. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

Che le criptovalute abbiano un ruolo importante nel finanziaree associazioni ostili non è certo una novità. Organizzazioni terroristiche e altri attori malevoli hanno in molteplici occasioni sfruttato lenel tentativo (spesso vano) di ridurre i rischi di un loro possibile tracciamento da parte degli organi di sicurezza statali e internazionali. Ultimamente questa tendenza si è rafforzata anche in Europa, soprattutto in relazione ad alcunidi estrema destra, secondo quanto si legge da un rapportosocietà Chainanalysis, che traccia e analizza l’attività.Nel realizzare il suo rapporto, la società ha preso in esame una serie diassociati al neonazismo e all’estremismo violento di matrice razziale o etnica estremismo violento a sfondo razziale o etnico in Germania, Austria, Stati baltici e altri Paesi.