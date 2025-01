Ilfattoquotidiano.it - Il Giappone ai piedi di Donald Trump: la vedova di Shinzo Abe come pedina per mantenere i rapporti ed evitare i dazi

C’era anche il ministro degli Esterise in carica da ottobre, Iwaya Takeshi, alla cerimonia di insediamento di. Inviato dal premier Ishiba Shigeru – capo impopolare di un governo di minoranza -, la presenza del ministro serviva a dimostrare al nuovo presidente la volontà deldibuoni, anzi ottimitra i due Paesi. L’aria sembrerebbe tesa: alla vigilia di lunedì 20, sui quotidianisi si leggeva di una possibile “tempesta perfetta” da attendersi nelle relazioni tra i due alleati. Per il momento, almeno nel discorso pronunciato da, non si è fatto cenno anei confronti del. Il ministro degli Esteri ha poi incontrato il neo omologo statunitense Marco Rubio.Il defunto premier Abe, ex leader del Partito Liberal Democratico di cui è ora capo Ishiba, aveva sempre avuto ottimicon, al punto che il 16 dicembre 2024 il quasi nuovo presidente aveva ricevuto per cena in visita privata a Mar-a-Lago, laAbe Akie rimasta molto amica della famiglia e soprattutto della first lady Melania.