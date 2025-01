Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi e Javier vicini: la reazione di Helena | Video Mediaset

Nella casa delsta nascendo una forte simpatia tra: i due si sono molto avvicinati negli ultimi giorni. Come reagirà, triangolo amoroso tra?Alsi parla della complicità nata negli ultimi giorni tra. Condistante, i due si sono molto avvicinati al punto da scambiarsi delle carezze ed abbracci in camera da letto che hanno fatto indignare (e non poco) i fan di.“E’ partito tutto come uno scherzo, poi per tante cose siamo capitati in un momento in cui ci siamo aperti e raccontati e non c’è stato un controllo in quello che è successo” – dice. Dal confessionaleè senza parole: “sono molto confusa, non mi aspettavo proprio“. A rassicurarla dallo studio è Beatrice Luzzi: “vorrei dire ache essere un donnaiolo non è una cosa così scandalosa.