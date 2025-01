Tvplay.it - Dalla Juve all’Atalanta, decisione presa: non si torna più indietro

L’incrocio di calciomercato vede convergere la posizione dellantus e quella dell’Atalanta, di mezzo il Manchester City: la svolta inaspettata.Il periodo di adattamento di cui un calciatore ha bisogno quando cambia squadra e anche campionato ha una durata variabile. Meno opinabile è notare che in certi casi il progetto tecnico non si cuce addosso alle sue caratteristiche ed è tempo di cambiare aria, prima ancora che si possa parlare di seconda, terza chance. Sta accadendo in Serie A e la squadra coinvolta è lantus.: non sipiù(LaPresse) – tvplay A circa sei mesi di distanza dal suo arrivo in Italia per circa 50 milioni di euro dall’Aston Villa, il brasiliano Douglas Luiz potrebbe essere ai saluti. Il 26enne di Rio de Janeiro, anche a causa di qualche problema fisico di troppo, non è riuscito a conquistare un posto di rilievo nella formazione bianconera.