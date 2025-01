Lanotiziagiornale.it - Caos treni, l’esposto inutile di Salvini. Disservizi e ritardi proseguono

“Doponon ci sono stati più guasti”. Matteo, con la sicurezza di chi sa di parlare a un pubblico distratto, ha tentato di chiudere il caso deiferroviari con una frase che vorrebbe essere risolutiva. Ma è sufficiente guardare i fatti per smentire questa affermazione. Una realtà implacabile, fatta di guasti che continuano a manifestarsi in tutta Italia, mette a nudo la distanza tra le dichiarazioni del ministro e ciò che accade sui binari.Ferrovie dello Stato ha presentato un esposto alla questura di Roma ipotizzando un disegno doloso dietro alcuni episodi ritenuti “altamente sospetti”. Un lucchetto da bicicletta appeso ai cavi elettrici a Montagnana, in provincia di Padova, e un tentativo di accesso non autorizzato a una cabina elettrica alla stazione Aurelia di Roma sono stati descritti come segnali di un presunto sabotaggio.