Auto investe una bicicletta | morta la ciclista

Una donna èvenerdì mattina, 24 gennaio, lungo via Cesare Battisti, tra Mezzocorona e Mezzolombardo, in Trentino, dopo essere stata investita da un’mentre era in sella alla sua.Leggi anche: Eddy Merckx ricoverato in ospedale dopo caduta in: il Cannibale operato all’ancaDinamiche ancora da chiarireL’incidente è avvenuto in circostanze che restano da accertare. L’ha colpito la, facendo sbalzare la donna sull’asfalto.Inutili i tentativi di rianimazioneSul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno tentato a lungo di rianimare laesanime. Tuttavia, per lei non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul posto, senza mai riprendersi. Lerità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.