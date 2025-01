Tpi.it - Accademia armata: così le università in Israele sostengono l’apartheid dei palestinesi

Leggi su Tpi.it

Da decenni, leisraeliane sono celebrate in Occidente come straordinariamente libere. Le istituzioni accademiche europee e nordamericane mantengono collaborazioni di ricerca e corsi di laurea congiunti con leisraeliane che spesso sono le uniche partnership di questo genere in Medio Oriente. Dopo aver lanciato una doppia laurea con l’di Tel Aviv nel 2020 – l’unico percorso di studi che propone nella regione mediorientale – la Columbia University ha pubblicizzato la controparte israeliana come un’istituzione che «condivide l’incrollabile spirito di apertura e innovazione di Tel Aviv e vanta una vita universitaria contraddistinta da un dinamismo e un pluralismo pari a quelli della metropoli stessa».Ma la Columbia University non è l’unica a dipingere leisraeliane come bastioni liberali del pluralismo e della democrazia, le uniche degne di collaborazioni accademiche nel contesto mediorientale.