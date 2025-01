Quotidiano.net - Vertice di maggioranza. Santanchè resta in bilico. Ancora stallo sulla Consulta

Niente di fatto. Se la premier sperava di risolvere d’incanto entrambi i problemi che si trova di fronte, o almeno il rebus dellase non anche il caso, è rimasta delusa. Nemmeno una telefonata tra lei e la leader del Pd, Elly Schlein, è riuscita a sbrogliare in zona Cesarini la matassa dell’elezione dei quattro giudici costituzionali che mancano all’appello. Di qui la malinconica sconvocazione della seduta fissata per oggi e il rinvio a giovedì 30 gennaio. E pensare che ieri nel primo pomeriggio si era diffuso un certo ottimismo, complice la convocazione a Palazzo Chigi di undei leader con Giorgia Meloni all’ora di pranzo. Loinvece continua: mancano due tasselli non precisamente secondari. E cioè: l’accordo nel centrodestra sul candidato di Forza Italia, che non può mandare alla Corte costituzionale né il viceministro Sisto né il senatore Zanettin, visto che la premier intende stoppare i passaggi diretti dal Parlamento alla Corte.