Liberoquotidiano.it - Una terapia innovativa per la salute cerebrale

La fotobiomodulazione (PBM) sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama medico grazie alle sue applicazioni promettenti nel miglioramento della. Questo approccio terapeutico innovativo sfrutta la luce, in particolare le lunghezze d'onda rosse e infrarosse, per stimolare i processi cellulari e favorire il benessere del corpo. Se applicata al cervello, la fotobiomodulazione ha mostrato risultati positivi nel trattamento di vari disturbi neurologici e nel supporto alla rigenerazione dei tessuti cerebrali. Uno degli strumenti più avanzati per applicare questa tecnica è il caschetto a LED BrainLED. Il dispositivo, completamente non invasivo, emette luce infrarossa per agire in profondità sui tessuti cerebrali, stimolando il metabolismo cellulare e migliorando le funzioni cognitive.