Tentò di uccidere un poliziotto a Lambrate, Hassine Hamis condannato a 12 anni e 2 mesi

È statoa 12e 2di reclusione, accusato di tentato omicidio nei confronti vice ispettore della Polizia Christian Di Martino., 37, di origine marocchina e in Italia in modo irregolare, la notte dell’8 maggio 2024 alla stazionedi Milano aggredì con un coltello alla schiena il, che riuscì a salvarsi grazie all'intervento dei colleghi e a delicate operazioni chirurgiche all'ospedale Niguarda. La sentenza è stata emessa dal gup Silvia Perrucci nel processo con rito abbreviato. La pm Maura Ripamonti aveva chiesto per l'imputato 13e 4