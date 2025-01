Snam via al piano da 124 miliardi Focus su sicurezza e transizione green

Quotidiano.net - Snam, via al piano da 12,4 miliardi. Focus su sicurezza e transizione green

Dipinge un sistema di approvvigionamento del gas ancora "fragile" Stefano Venier, ad di, che ricorda l’importanza di diversificare, perché, attualmente, in Italia si dipende da Paesi come Azerbaijan, Algeria e Norvegia, che hanno già raggiunto il massimo delle loro capacità. "Bisogna guardare ad altre fonti rispetto a quelle tradizionali", insiste il manager in occasione della presentazione del2025-2029, a Milano. Intanto attualmente il riempimento degli stoccaggi, annuncia l’ad, è al 69%, una media più alta rispetto a quella europea, che si ferma al 60%. Si vedrà quanto inciderà il freddo sulla domanda, ma intanto "l’Italia è l’unico Paese in Europa che ha una quota strategica costituita nel tempo, di un ammontare pari a circa 4,5di metri cubi", precisa. Nelmette sul piatto 12,4fino al 2029, che salgono a 13,4 con gli investimenti pubblici, per investire inenergetica e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.