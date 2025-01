Ilrestodelcarlino.it - Schianto mortale: la donna incinta è fuori pericolo

Sta bene la futura mamma coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto martedì attorno alle 18,30 in via Togliatti (la sp23) all’Orologia dove, nello scontro tra le loro vetture, ha perso la vita la pensionata Bruna Galloni, 85 anni (nella foto in basso). La castellese E.B., 31 anni,, che guidava un suv Yaris Cross, resta ricoverata in osservazione nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni sono buone così come quelle del bimbo che porta in grembo. Il pm Maria Rita Pantani già nella serata di martedì ha restituito alla famiglia dell’anziana la salma ed i funerali, a cura della Croce Verde, sono stati organizzati; si svolgeranno in forma privata. Bruna lascia nel dolore il figlio Piergiorgio Garlassi, noto veterinario specializzato nella salute dei cavalli, la nuora Annalisa e la nipote Sofia.