Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: l'annuncio ufficiale

La notizia che circolava da tempo è orahanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dopo anni di alti e bassi, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente, comunicandolo attraverso un messaggio condiviso sui social. I due hanno confermato la separazione con parole di grande rispetto e affetto reciproco, lasciando intendere che il legame familiare rimarrà comunque forte. Scopriamo cosa hanno dichiarato.Il messaggio di addio diAttraverso una storia su Instagram, i due ex di Amici hanno reso pubblica la loro decisione con queste parole: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente.