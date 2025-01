Non sto bene vado in ospedale Avvisa la moglie al telefono poi muore al casello autostradale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico incidente stradale è avvenuto mercoledì sera all’uscita deldi Seriate, lungo l’autostrada A4. Antonio Fadda, 48 anni, ha perso il controllo della sua automobile, un Suv Ssangyong, probabilmente a causa di un malore che aveva avvertito poco prima di chiamare la. Il veicolo ha proseguito la sua corsa fuori controllo, schiantandosi contro il guardrail che delimita l’accesso aldel Telepass. Purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, Antonio Fadda era già privo di vita, nonostante i tentativi di rianimarlo.L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di mercoledì 22 gennaio. Come detto, prima di perdere il controllo del mezzo, l’uomo aveva telefonato allae l’avevata per dirle che si stava recando all’perché non si sentiva: “Sto male,in”, ha detto l’uomo prima di chiudere e salire in auto per recarsi al nosocomio.