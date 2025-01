Dailyshowmagazine.com - Nasce “La Balera”, il podcast dedicato al mondo del liscio

Arriva “La”, il nuovoche celebra la tradizione, la musica e la cultura del, con la direzione artistica di Giordano Sangiorgi, e condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo.La, Celebrazione della Cultura delArriva “La”, il nuovoche celebra la tradizione, la musica e la cultura del, offrendo agli ascoltatori un affascinante viaggio attraverso le melodie senza tempo, i protagonisti che hanno reso questo genere immortale e il fascino intramontabile di uno dei pilastri musicali italiani.Un viaggio nel cuore delProdotto da Artowork, un’azienda di comunicazione fondata da Giuseppe Esposito e Sofia Riccaboni, “La” si propone come un punto di riferimento per tutti gli appassionati dele per chi desidera scoprire la bellezza di questa tradizione musicale.