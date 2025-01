Ilrestodelcarlino.it - Metalmeccanici in sciopero per il contratto

proclamato in tutte le aziende reggiane del settore metalmeccanico prive di Rsu, per la giornata di domani, per la protesta sindacale indetta da Fim, Fiom e Uilm. "L’obiettivo – dicono in modo unitario i sindacati del comparto metalmeccanico – è quello di difendere ilnazionale di lavoro, rigettando integralmente le proposte, ritenute inaccettabili, avanzate da Federmeccanica, in cui le richieste dei lavoratori non sono tenute in conto". Una vertenza che dura ormai da settimane, interessando con singoli scioperi, i giornate differenti, le varie aziende del territorio. "Già da mesi le imprese metalmeccaniche reggiane – aggiungono i sindacati – sono teatro di mobilitazioni che hanno lo scopo di aprire una vera trattativa basata sulla piattaforma sindacale votata dai lavoratori e non sul documento proposto dalle imprese presentato il 10 ottobre alle organizzazioni sindacali nazionali".