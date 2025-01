Superguidatv.it - Matilde Gioli: “Sarò sul set di Doc dopo l’estate, è sempre una gioia lavorare con amici veri come Pierpaolo Spollon” – Intervista Video

In occasione del Marateale Winter a Roma, abbiamo avuto il piacere di incontrare, una delle protagoniste più amate della serie Rai Doc – Nelle tue mani. L’attrice, premiata per il suo talento e la sua versatilità, ha raccontato con entusiasmo del suo nuovo film in uscita, Fatti vedere, una commedia romantica ricca di significati profondi.ha inoltre anticipato qualche dettaglio sul suo prossimo ritorno sul set di Doc, dove ritroverà Luca Argentero e il resto del cast, continuando a emozionare il pubblico con una delle serie più seguite degli ultimi anni.Che emozione è essere qui premiata per il tuo lavoro di attrice al Marateale?Sì, anche perché è un festival di cui mi hanno parlato tanto. Ho visto la versione estiva ed è interessante questa versione invernale, dove conoscerò tutte le persone che organizzano questo festival così importante.