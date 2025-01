Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 57-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ospiti in scia, i bolognesi mantengono un margine di sicurezza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-56 Diallo dal pitturato: glirosicchiano altri due punti, -4.60-54 Rimorchio perfetto di Alpha Diallo per il -6.60-52 COOORDINIEEEER! LA BOMBAAAAAAAAAA57-52 Alpha Diallo con un canestro facile: -5 per gli uomini di Vassillis Spanoulis.57-50 Strazel sugli scudi: due punti e -7.57-48 1/2 per Shengelia a cronometro fermo.56-48 PAJOOLAAAAAAA! TRIPLAAAAAAAAA53-48 Cornelie prende l’ascensore e schiaccia: -5 per i monegaschi!53-46 Schiacciata bimane di Papagiannis per il -7.53-44 Risponde subito Cornelie con la stessa moneta.53-41 RAYYYJOOON TUCKEEEERRR! TRIPLAAAAAAAA50-41 1/2 per Rayjon Tucker in lunetta.Si riparte!21:45 Mancano pochi minuti alla ripresa delle ostilità alla Segafredo Arena.21:40 11 punti di Alessandro Pajola e 7 punti equamente divisi tra Tornike Shengelia e ‘Momo’ Diouf per la, con 9 punti di Mike James e Donatas Motiejunas per l’AS