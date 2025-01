Ilgiorno.it - Liliana Segre, il figlio Luciano Belli Paci: “Ancora odio contro di lei, valutiamo le vie legali”

‘La fine dei lager nazisti’. Inaugura oggi alla Fondazione Museo della Shoah, presso la Casina dei Vallati di Roma, in occasione dell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, la mostra, curata da Marcello Pezzetti, dedicata alla liberazione dei campi nazisti tra il 1944 e il 1945. All’inaugurazione, con il presidente della Fondazione Mario Venezia, parteciperanno il sindaco Roberto Gualtieri e Hans-Dieter Lucas, ambasciatore tedesco in Italia. E sarà svelato il murales Anti-Semitism, History Repeating di aleXsandro Palombo, raffigurantee Sami Modiano con le divise dei lager, acquisito dalla Fondazione e collocato davanti al Portico d’Ottavia, sotto la targa che ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943. L’opera, già comparsa a Milano in Piazzale Loreto il 30 settembre 2024, è stato oggetto di due azioni vandaliche.