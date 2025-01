Lanazione.it - Le rotte della vita. Dalle vele agli olivi: "Ho lasciato il mare per lavorare la terra"

Quella di Marco Borselli, originario di Lucca oggi 43 anni e titolare in località Cappella dell’azienda agricola Valle del Sole, è uno storia che profuma di. Perché giovanissimo – in età di leva – si sente subito affascinato dalla Marina militare italiana: così sceglie quella Forza armata e inizia il Car alla Spezia. "Mi sono arruolato nel 2001 – afferma Borselli – con il 7° contingente 2001, facendo esperienza sull’Amerigo Vespucci e poi, proprio a La Spezia, inizia il mio primo, indimenticabile viaggio percon la nave-scuola Palinuro". Per capire l’evolversidi Marco bisogna partire da qui: dalla Spezia e dalla passione per la Marina. "È dalla Spezia – racconta – che sono partito con nave Palinuro seguendo il viaggio che prendeva il nome ’La rotta di Ulisse’: un’esperienza fantastica, dove abbiamo toccato molti porti italiani ma soprattutto quelli di Egitto, Creta, Grecia e Turchia; un’esperienza bella, formativa, dove si imparano molte cose, a partire dal lavoro di gruppo, il rispetto e l’impegno".