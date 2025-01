Puntomagazine.it - La violenza giovanile e il fenomeno delle baby gang

Laperpetrata dache si distinguono per comportamenti antisociali e violentiCosa sono le?Lesono gruppi di giovani, generalmente di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che si distinguono per comportamenti antisociali e spesso violenti. Questi gruppi possono essere motivati da un senso di appartenenza, dalla necessità di affermare il proprio potere o da ragioni economiche, come il coinvolgimento in attività criminali quali furti, spaccio di droga e atti vandalici.Cause dellaLesono il risultato di una serie di cause profondamente radicate, che vanno dalla povertà alla mancanza di supporto familiare. Numerosi fattori contribuiscono all’emergere, molti dei quali sono interconnessi:Deprivazione socioeconomica: Vivere in contesti di povertà e marginalità sociale può favorire il senso di esclusione e il bisogno di cercare un’identità alternativa attraverso il gruppo.