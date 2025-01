Calciomercato.it - Inzaghi chiama, l’Inter non risponde: le soluzioni all’emergenza Acerbi

Slitta il rientro di, fermo ormai da oltre due mesi: tutte le ipotesi per la retroguardia di Simonesoffre nel finale ma alla fine porta a casa tre punti fondamentale per il cammino in Champions League. Una magia di Lautaro Martinez schianta lo Sparta Praga e blinda il discorso ottavi per i nerazzurri.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itPer l’accesso diretto tra le prime otto di Champions basterà infatti pareggiare nell’ultima giornata con il Monaco, con i campioni d’Italia che grazie a una serie di risultati potrebbero qualificarsi anche perdendo nella sfida di San Siro contro la formazione del Principato.eviterebbe così due partite in più a febbraio, dando un po’ di respiro a una squadra spremuta nelle ultime settimane e impegnata anche nella trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa.