Il generale libico scarcerato Schlein e Conte | è inaudito L’Aja chiede spiegazioni

L’Italia spieghi i motivi della scarcerazione delNjeem Osama Almasri Habish, avvenuta martedì "senza preavviso o consultazione". La Corte penale internazionale va all’attacco, dopo aver visto sfumare la consegna di un uomo che voleva arrestare per crimini di guerra e contro l’umanità. Sul piede di guerra anche tutte le opposizioni che accusano il governo di aver liberato "un torturatore". Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferirà la settimana prossima in Parlamento sul caso. Mentre l’opposizioneche sia Giorgia Meloni a riferire su "qualcosa di, che non può passare sotto silenzio". Ovvero il caso del rilascio del trafficante di uomini, Njeem Osama Almasri Habish (vertice della Polizia giudiziaria che opera alle dirette dipendenze funzionali della magistratura e dello stesso Procuratorenazionale, Sadiq Al-Sur), arrestato sabato a Torino su mandato della Corte penale internazionale, ma poie persino riaccompagnato a Tripoli con un volo dello Stato italiano.