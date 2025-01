Anteprima24.it - Far west nel calcio dilettantistico: “Zigarelli agisca”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilin Campania è diventato un far, la Lega Nazionale Dilettanti e la Figc intervengano. La misura è colma. Su alcuni campi si registrano atteggiamenti criminali”. E’ quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania.“Da settimane sui campi sono frequenti momenti di tensione che spesso sfociano in episodi di violenza. Anche ieri l’Atletic Football Club, squadra che milita nel campionato di prima categoria, ha dovuto far fronte ad attacchi gratuiti e offensivi da parte dei tesserati e sostenitori dell’Isola di Procida – spiega – Dopo un momento di forte concitazione, entrambi gli allenatori sono stati allontanati ma uno dei due, il mister dell’Atletic Football Bocchetti, ha avuto la peggio, in quanto l’arbitro l’ha costretto persino ad uscire dall’impianto di gioco, e non dal recinto come prevede il regolamento, e seguire la gara sugli spalti insieme alla tifoseria di casa, esponendo pertanto il tecnico a pericoli per la propria incolumità fisica”.