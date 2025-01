Laprimapagina.it - Crotone, ha attraccato al porto la “Viking Star” nave da crociera

Come comunicato in precedenza dall’assessore al turismo Maria Bruni, in data 23 gennaio la “” primadanell’ambito del calendario degli scali per il 2025 è attraccata aldi Sarà una stagione crocieristica che iniziata a gennaio si concluderà a dicembre con l’arrivo di 34 navi previsto di oltre 30.300 turisti provenienti da ogni parte del mondo.Si tratta di un incremento rispetto allo scorso anno a testimonianza dell’interesse delle compagnie verso la città di.L’assessorato ha predisposto una serie di iniziative per accogliere i turisti e rendere confortevole il soggiorno in città.Per quanto riguarda l’accoglienza ai crocieristi ospiti della, il Comune disarà affiancato dalla Pro loco che ha sottoscritto una convenzione con l’istituto Pertini Santoni e che vedrà la partecipazione degli studenti del Turistico, Tecnico Grafica e Comunicazione e il Liceo Artistico.