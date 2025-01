Ilnapolista.it - Conte: «Alla Juve come all’Inter o al Milan non ti puoi nascondere: devi solo vincere»

Antonioè intervenuto in sala stampa quest’oggi dal Training Center del Napoli a Castel Volturno. Tra i tanti argomenti trattati, interessante è stato il focus sull’importanza di Napoli-ntus (una partitale altre, niente di più ndr) e su cosa significhi essere parte di una delle tre squadre del Nord che hanno vinto di più in Italia: Inter,e lastessa (doveha passato – lo ha ricordato oggi – ben 16 anni professionalmente).: «Se ti chiami, Inter opensi»Di seguito un estratto della conferenza:Napoli-non è una partita normale.«Sto percependo che nemmeno Atalanta-Napoli è una partita normale, Napoli-Verona non è una partita normale. Dobbiamo considerare ogni partita la partita. Sono tre punti. Dobbiamo continuare a mettere fieno in cascina.