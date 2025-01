Cityrumors.it - Chiama l’ambulanza per dei disturbi allo stomaco: quando arrivano i soccorsi, il colpo di scena

Leggi su Cityrumors.it

Un uomo hatoperché accusava dei forti fastidi alla pancia,sono arrivati è accaduto l’imponderabileUn episodio clamoroso ha sconvolto la città di Kuki, nella prefettura di Saitama, in Giappone. Il protagonista è un uomo di 46 anni, finito nel mirino della polizia locale per aver commesso un reato che ha lasciato di stucco le stesse autorità locali per la sua assurdità-La vicenda ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media giapponesi.per dei, ildi– Cityrumors.itIl protagonista di questa assurda vicenda è Hiroshi Hirata, un uomo del quale per il momento si sa poco, essendo ancora in corso le indagini e quindi sconosciuti i dettagli sull’individuo. L’uomo, lo scorso lunedì sera intorno alle 18.