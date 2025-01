Ilrestodelcarlino.it - Bilancio (flop) del BusSì. Il biglietto ’costa’ 62 euro

Dopo due anni di servizio di, Franco Pedrelli (esperto nominato in commissione consiliare da Cesena Siamo Noi) ha fatto un attentodi questo innovativo servizio di trasporto a chiamata analizzando gli scarni dati forniti un anno fa dall’allora assessore (oggi consigliere regionale) Francesca Lucchi e a quelli più precisi forniti recentemente dal vicesindaco Christian Castorri in risposta a un’interpellanza consiliare. In due anni (da novembre 2022 allo stesso mese del 2024) i passeggeri trasportati dai piccoli bus gestiti da Start Romagna sono stati oltre 11.000, che corrispondono a 465 passeggeri al mese nei 23 mesi presi in considerazione. Considerando solo il 2024, secondo anno del servizio, i passeggeri per ogni giorno di servizio sono 18, quindi per ognuna delle sette ore di servizio standard (che in estate diventano nove) i passeggeri sono 2,5.